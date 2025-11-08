El REM del BCRA prevé una inflación del 2,2% en octubre

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró un cambio en las proyecciones económicas tras las elecciones legislativas. Los consultores privados ahora prevén una inflación del 2,2% en octubre, lo que implica una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto del informe previo.

Para noviembre, los analistas corrigieron a la baja sus cálculos y estiman un 1,9%, mientras que para diciembre mantienen la previsión en 2%, lo que proyecta una inflación acumulada del 29,6% en 2025.

El informe del BCRA anticipa además que el ritmo inflacionario seguirá descendiendo en los próximos meses, con una tasa estimada del 1,6% para abril de 2026.

En cuanto a la tasa de interés mayorista (TAMAR), el REM calcula que se ubicará en 40,59% en noviembre, es decir, 0,8 puntos más que lo proyectado anteriormente.

Respecto del tipo de cambio, los economistas ajustaron sus proyecciones a la baja: esperan que el dólar oficial cierre noviembre en $1.463, y que para diciembre de 2025 se ubique en torno a $1.500.

El dato oficial del INDEC sobre la inflación de octubre se publicará el 12 de noviembre. En septiembre, el IPC fue del 2,1%, por lo que, si se confirma el pronóstico del REM, el alza sería de 0,1 puntos porcentuales.

La inflación se mantendría así por encima del 2% mensual, luego de varios meses en los que el Gobierno había logrado sostenerla por debajo de ese umbral, desde el 1,5% de mayo hasta el 1,9% de agosto.