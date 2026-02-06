Vinos rionegrinos y gastronomía en una experiencia submarina

Este fin de semana, el Primer Festival Punto Río Negro ofrecerá al público una experiencia inédita para la vitivinicultura argentina: la degustación de vinos rionegrinos añejados en una cava submarina ubicada en el Golfo San Matías, frente a la costa de Las Grutas.

La actividad contará con la participación de bodegas que integran la Ruta del Vino de Río Negro. El sábado por la noche se realizará una degustación exclusiva de vinos de cava submarina, una propuesta que combina innovación productiva, identidad territorial y gastronomía de calidad.

Los vinos que formarán parte de la experiencia permanecieron bajo el mar desde julio de 2025, cuando se realizó la primera inmersión de botellas dentro del Programa de Cavas Submarinas de Río Negro. La iniciativa reúne a 20 bodegas de la provincia y analiza cómo las condiciones del ambiente marino, como temperatura constante, presión, oscuridad y movimiento, influyen en la evolución del vino.

La propuesta estará acompañada por un menú especialmente diseñado por chefs de la costa rionegrina, pensado para realzar las características de los vinos criados bajo el mar y ofrecer una experiencia integral que une producción, gastronomía y turismo.

Durante todo el fin de semana, las bodegas de la Ruta del Vino estarán presentes en la feria del festival, con venta de vinos por copa y botella y actividades abiertas al público en la segunda bajada de Las Grutas.

Las entradas para la degustación exclusiva del sábado por la noche son limitadas y se adquieren a través de la cuenta de Instagram @rutadelvinorionegro.