Vaca Muerta creció 10% en octubre y se acerca al récord histórico

La actividad en Vaca Muerta volvió a repuntar en octubre y reafirmó su papel como motor energético del país. Según el informe mensual del especialista Luciano Fucello, la formación alcanzó 2.020 etapas de fractura, lo que representa un crecimiento del 10,3% respecto a septiembre (1.831).

Con este ritmo, el acumulado histórico llegó a 94.506 fracturas desde 2016, y la industria se acerca a superar la barrera simbólica de las 100.000 etapas, un hito para el desarrollo no convencional argentino.

El avance responde a una mayor eficiencia operativa, mejores condiciones logísticas y la expansión hacia nuevos polos fuera del núcleo de Añelo. “Se fractura más, se fractura mejor y en más lugares”, resumió Fucello.

Entre los datos más destacados del mes figura el crecimiento del “Hub Norte”, cerca de Rincón de los Sauces, que concentró una de cada cuatro fracturas. En esa zona operan Pluspetrol y Tecpetrol, con proyectos en Bajo del Choique – La Invernada y Los Toldos II Este, respectivamente.

En el ranking de operadoras, YPF encabezó con 1.045 etapas de fractura (más del 50% del total), seguida por Pluspetrol (374), Vista Energy (228) y Tecpetrol (225).

El shale oil continúa liderando la producción nacional, con 849 mil barriles diarios en septiembre y un crecimiento sostenido. El shale gas también se mantiene en alza, con 75 millones de m³ diarios, impulsado por las nuevas conexiones al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Según la Fundación Contactos Petroleros, en 2026 podrían alcanzarse 28.040 fracturas, un 22% más que en 2025, con fuerte actividad en Loma Campana, Bandurria Sur y los hubs periféricos.