Neuquén cobrará regalías hidroeléctricas al 100% del valor de la energía

Durante el acto por el 50° aniversario institucional de Villa El Chocón, el gobernador Rolando Figueroa anunció que la Provincia cobrará regalías hidroeléctricas al 100% del valor de la energía generada en las represas del Comahue. Según explicó, por primera vez esos recursos se percibirán en especie, lo que permitirá a Neuquén administrar directamente los beneficios de su producción energética.

El mandatario sostuvo que parte del canon del agua se destinará a financiar obras esenciales en Villa El Chocón, y afirmó que el acuerdo alcanzado junto a Río Negro busca corregir “la inequidad histórica en el reparto de beneficios” de la energía producida en la región.

Durante el acto, Figueroa valoró la gestión del intendente Pablo Di Fonzo, al remarcar que “primero hay que garantizar servicios básicos como agua, cloacas, salud y educación, y luego proyectar el crecimiento turístico”.

En ese marco, se destacó la inauguración del Centro de Salud Llequén y la firma del acta acuerdo para construir un Espacio Comunitario y Deportivo, con una inversión de 5.300 millones de pesos, 1.250 m² cubiertos y capacidad para 400 personas.

También se mencionaron otras obras en curso, entre ellas la repavimentación de la calle Mario Sureda, con un aporte de 502 millones de pesos, y la optimización del sistema de agua potable, que incluye el recambio de bombas, un acueducto de 900 metros y la ampliación de la planta potabilizadora.