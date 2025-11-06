spot_img
jueves, noviembre 6, 2025
Figueroa se reunió con Brigham Exploration por inversiones en Vaca Muerta

ENERGIA
Redacción
Less than 1 min.lectura

Durante la jornada de ayer, el gobernador Rolando Figueroa mantuvo una serie de reuniones con directivos de la empresa Brigham Exploration y con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), con el propósito de fortalecer vínculos y promover inversiones en la Cuenca Neuquina y Vaca Muerta.

El encuentro se desarrolló el miércoles 5 de noviembre y contó con la participación del presidente ejecutivo de la firma, Bud Brigham, junto al vicepresidente de Desarrollo Corporativo y Exploración, Dav McDavid; el director general, Michael Voss; y la vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería y Operaciones, Stacy Shivers.

La compañía norteamericana, con experiencia en la gestión de activos energéticos en Texas y Nuevo México, había expresado previamente su interés en expandirse hacia Neuquén como parte de su estrategia internacional.

Desde el gobierno provincial señalaron que la reunión permitió profundizar el intercambio con empresas de Houston vinculadas al desarrollo energético y explorar oportunidades para proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) y nuevas inversiones tecnológicas en la región.

El gigante saudí Aramco abre vacantes en Neuquén y Buenos Aires
