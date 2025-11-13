Vista invertirá US$ 4.500 millones para ampliar su producción en Vaca Muerta

La petrolera Vista Energy anunció una inversión de US$ 4.500 millones para los próximos tres años, con el objetivo de aumentar un 60% su producción en Vaca Muerta y alcanzar los 180.000 barriles diarios equivalentes de petróleo (boe/d) hacia 2028.

Con este plan, la compañía que ya lleva invertidos más de US$ 6.000 millones en Argentina se consolida como el principal productor independiente de crudo del país, detrás de YPF, y como el mayor exportador de petróleo, con 69.000 barriles diarios enviados al exterior, el 62% de su producción total.

Vista prevé ingresos por exportaciones de US$ 8.000 millones en los próximos tres años y un EBITDA ajustado de US$ 2.800 millones para 2028, lo que representa un crecimiento del 75% respecto de las proyecciones de 2025.

“Entramos en una nueva etapa de crecimiento que llevará a Vista a una escala superior. En un contexto global donde la demanda de energía sigue en alza, los productores eficientes marcarán la diferencia”, afirmó Miguel Galuccio, presidente y CEO de la empresa.

El anuncio se realizó durante el tercer Investor Day de la compañía, con la presencia de representantes de Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citi, Bank of America, Santander y UBS, entre otros bancos internacionales.

Entre 2026 y 2028, la petrolera proyecta un flujo de caja libre de US$ 1.500 millones anuales, tomando como referencia un precio del crudo Brent entre US$ 65 y US$ 70 por barril, lo que permitirá mantener una estructura financiera sólida.

Desde 2021, Vista triplicó su producción y cuadruplicó su EBITDA, que pasó de US$ 380 millones a US$ 1.600 millones. Además, su acción creció a una tasa anual del 73%, posicionándola entre las compañías energéticas más dinámicas del mundo.