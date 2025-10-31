spot_img
viernes, octubre 31, 2025
Tres días de música, sabor y tradición en el Festival Patagónico de la Empanada

TURISMO
a ciudad de Zapala se alista para vivir una nueva edición del Festival Patagónico de la Empanada, uno de los eventos gastronómicos y culturales más esperados del sur argentino. La cita será los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Paseo La Estación, que volverá a convertirse en el epicentro del sabor, la música y la tradición.

El festival incluirá cuatro categorías de competencia: Empanada Neuquina, Patagónica, Federal y Nacional, con la participación de cocineras y cocineros de distintos puntos del país, que pondrán a prueba su creatividad y dominio de las recetas tradicionales.

Además de la competencia, habrá shows musicales en vivo, master class gastronómicas y un espacio dedicado a Zapala Emprende, donde emprendedores y productores locales presentarán sus propuestas.

Con esta edición, Zapala reafirma su rol como epicentro de las grandes fiestas populares de la Patagonia, promoviendo la cultura, el turismo y el encuentro comunitario.

Inscripción para guías habilitados en el registro provincial de turismo
