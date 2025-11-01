Queñi abre sus parcelas de acampe con nuevas normas de uso en el Parque Nacional Lanín

El Parque Nacional Lanín informó que desde este 1 de noviembre queda habilitado el área de Queñi para acampe. La zona cuenta con 28 parcelas delimitadas, cada una equipada con fogón y mesa, con capacidad máxima de seis personas.

Para garantizar una experiencia segura y ordenada, se establecen las siguientes pautas: el acampe solo está permitido en las parcelas señalizadas; los fuegos deben realizarse únicamente en los lugares habilitados; no se permiten mascotas ni drones; los residuos deben retirarse; y no se permite el acceso con vehículos u otros rodados a las parcelas.

El recorrido hacia la senda que conduce a las Termas es exclusivamente peatonal, y está prohibido acampar en la línea de ribera. Todos los visitantes deben registrarse en la Seccional de Guardaparques mediante la Planilla de Registro. Se recomienda transitar con precaución, ya que los caminos podrían presentar deterioros o pozos debido al tránsito intenso.