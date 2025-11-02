El vino patagónico busca nuevos mercados desde Brasil

Por tercer año consecutivo, las bodegas neuquinas participaron en la feria Pro Wein Brasil, uno de los eventos internacionales más relevantes del sector vitivinícola. El encuentro reunió a importadores, distribuidores, sommeliers, cadenas de supermercados, hoteles y prensa especializada, lo que lo convierte en una plataforma clave para generar negocios.

La representación provincial incluyó a las bodegas Malma, Primogénito, Secreto Patagónico, Mabellini, Schroeder y Aicardi, acompañadas por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Centro PyME-ADENEU.

Según el referente del programa Vitivinícola del Centro PyME-ADENEU, Sebastián Landerreche, el 20% del vino neuquino se exporta, con un valor anual de 5 millones de dólares, siendo Brasil el principal destino. Ese mercado concentra el 34% de las exportaciones, seguido por Estados Unidos, Reino Unido, México, Uruguay y Luxemburgo.

Durante la feria, las bodegas participaron de rondas de negocios, degustaciones y reuniones con importadores internacionales. Paula Herrera, directora Comercial de Familia Schroeder, explicó que se realizó un intenso trabajo previo para coordinar una agenda activa con potenciales compradores.

Tras el evento, se mantienen negociaciones avanzadas con importadores de Brasil y Estados Unidos.

El próximo 27 y 28 de noviembre, las bodegas neuquinas participarán en la Ronda Internacional de Negocios y Capacitación para el Sector Vitivinícola, en Buenos Aires, impulsada por el CFI. También estarán presentes en la décima edición del Concurso de Mejor Sommelier de Argentina, donde se presentará un estudio sobre las regiones vitivinícolas del país.

La actividad vitivinícola en Neuquén continúa en expansión: cuenta con 1.500 hectáreas cultivadas, 13 bodegas y 20 elaboradores artesanales, concentrados en su mayoría en San Patricio del Chañar y Añelo.