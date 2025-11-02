Crianceros neuquinos preparan el operativo de trashumancia

En noviembre, Neuquén celebra el mes de la trashumancia, una tradición ganadera y cultural reconocida como patrimonio inmaterial de la región y del país. Esta semana se realizarán reuniones con crianceros del norte neuquino y de Zapala para definir la fecha del operativo provincial de trashumancia.

La trashumancia es mucho más que un sistema productivo: representa un estilo de vida en el que familias completas trasladan sus animales siguiendo los ciclos del clima. Durante el invierno bajan hacia las tierras del centro provincial y, en verano, suben a la cordillera en busca de pastos frescos.

Los crianceros se dedican principalmente a la cría caprina, aunque también trabajan con ganado ovino y vacuno. Los grandes arreos, tanto hacia la montaña como hacia los valles, se destacan por la magnitud de los rebaños y la habilidad de los pastores.

Con los años se sumaron mejoras como viviendas en veranadas, escuelas trashumantes y programas de turismo rural que invitan a los visitantes a compartir tareas típicas: arreos, ordeñe, esquila, elaboración de quesos y dulces, y tejidos con lana natural.

Más allá de su valor económico, la trashumancia refleja la unión entre cultura, familia y trabajo, un modo de vida que Neuquén busca mantener vivo.