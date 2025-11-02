Noviembre tendrá un fin de semana extra largo

El calendario nacional de feriados 2025 prevé un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos en noviembre, del viernes 21 al lunes 24, como estrategia para impulsar el turismo antes del inicio del verano.

El viernes 21 será un día no laborable opcional, sin obligación de descanso en el sector privado, mientras que el lunes 24 será un feriado nacional obligatorio, con pago doble para quienes trabajen ese día.

El puente incluye también el traslado de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, completando así un período de descanso de cuatro días. La medida busca estimular viajes y consumo turístico en destinos nacionales, aprovechando el cierre del año y la cercanía de la temporada estival.