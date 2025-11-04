Histórico regreso de la Ballena Sei al Golfo San Jorge: un hito para la biodiversidad patagónica

Después de casi un siglo sin ser vista, esta especie volvió a las costas de Comodoro Rivadavia. Su reaparición marca un antes y un después para la ciencia, el turismo y la conservación marina en la Patagonia.

Por primera vez en casi cien años, la ballena sei (Balaenoptera borealis) volvió a dejarse ver en las aguas del Golfo San Jorge, frente a Comodoro Rivadavia, en un hecho que conmueve a científicos, ambientalistas y a toda la región patagónica.

Considerada la tercera ballena más grande del planeta, después de la azul y del rorcual común, la sei puede alcanzar los 18 metros de largo y superar las 20 toneladas de peso. Su regreso no solo representa un fenómeno natural extraordinario, sino también una señal alentadora sobre el estado ambiental del mar patagónico.

Un espectáculo único en el mundo

Los avistamientos sorprendieron incluso a los expertos. Desde los acantilados de Punta Marqués, en el extremo sur de la ciudad, se registraron grupos de hasta 70 ejemplares nadando a muy poca distancia de la costa, algo inédito a nivel global.

En ningún otro lugar del mundo se las puede observar tan cerca del continente y en tales números.

Aunque no suelen realizar saltos, la imponente aleta dorsal que emerge entre las olas y su desplazamiento veloz —pueden alcanzar los 50 km/h— las vuelven inconfundibles.

“Verlas tan cerca de nuestras costas no solo es un privilegio natural: es un símbolo del equilibrio que aún podemos recuperar entre el ser humano y el océano”, expresó Eduardo Carrasco, gerente del Ente Comodoro Turismo, organismo que trabaja junto a especialistas en conservación marina para fomentar la observación responsable y el conocimiento científico de esta especie en peligro de extinción.

Ciencia, conservación y turismo sustentable

La zona central del Golfo San Jorge se ha convertido en un área de alimentación clave para la ballena sei, que se nutre de peces pequeños y plancton. Su presencia constante abre la posibilidad de desarrollar avistajes costeros regulados, con el fin de promover a Comodoro Rivadavia como un nuevo destino de turismo náutico, científico y sostenible.

Mientras en países como Noruega esta especie aún es cazada, la costa argentina ofrece un entorno natural, protegido y prístino, donde la ciencia y el turismo pueden convivir para generar desarrollo y conciencia ambiental.

Una nueva oportunidad para la Patagonia

“El regreso de la ballena sei a nuestras costas es un indicador alentador del estado de los ecosistemas marinos del Golfo San Jorge. No se registraban ejemplares desde 1929, y su reaparición demuestra una mejora en la disponibilidad de alimento y en la salud del ambiente”, explicó el Dr. Mariano Coscarella, investigador del Laboratorio de Mamíferos Marinos (CESIMAR–CENPAT–CONICET) y profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Por su parte, la Lic. Marina Riera, docente e integrante del mismo proyecto, destacó:

“Estamos ante una oportunidad invaluable: la de estudiar una población que vuelve a establecerse en la zona y, al mismo tiempo, fomentar un turismo responsable que ponga en valor la riqueza natural de nuestra Patagonia.”

Comodoro, donde el mar y la meseta se encuentran

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través del Ente Comodoro Turismo, impulsa una estrategia de posicionamiento que combina naturaleza, ciencia y desarrollo local.

Además de los avistajes de ballenas, la ciudad ofrece experiencias únicas en sitios como el Cerro Chenque, el Pico Salamanca —el punto más alto de la costa atlántica— y los vastos horizontes de la Estepa Patagónica.

El regreso de la ballena sei refuerza esa identidad: la de un destino donde el mar, el viento y la vida salvaje se entrelazan en una postal única del sur argentino.