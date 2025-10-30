Inscripción para guías habilitados en el registro provincial de turismo

El Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén convocó a los guías habilitados por el Parque Nacional Lanín a sumarse al Registro Provincial de Prestadores de Actividades y Experiencias Turísticas, una herramienta que busca fortalecer la promoción del sector y ampliar las oportunidades laborales y de capacitación.

Ser parte del registro permite acceder a beneficios exclusivos, como la difusión de la oferta turística, la participación en eventos oficiales y el acceso a programas de formación y financiamiento. Además, el registro apunta a garantizar la seguridad jurídica y minimizar los riesgos vinculados a la actividad turística.

Para inscribirse, los guías deberán presentar su habilitación del Parque Nacional Lanín, comprobante de Inscripción en Ingresos Brutos, adenda de póliza de seguro, declaración jurada y licencia comercial vigente.

El Ministerio dispuso canales de atención en Neuquén capital (Félix San Martín 182) y en San Martín de los Andes (Emilio Frey 749), además del correo registrotur@neuquen.gov.ar y los teléfonos oficiales para asesoramiento.