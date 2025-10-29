Río Negro refuerza control y habilitación de alojamientos

La provincia de Río Negro entregó dos nuevas habilitaciones a alojamientos turísticos en Río Colorado, con el objetivo de garantizar hospedajes seguros y de calidad para los visitantes.

Durante el acto, los referentes de Fiscalización y Habilitación de la Secretaría de Turismo otorgaron la renovación a Homi y Trina, alojamientos que ya contaban con autorización pero que actualizaron su habilitación para cumplir con la normativa vigente.

Además, los inspectores visitaron distintos campings de la localidad para asesorar sobre la documentación necesaria y facilitar la obtención de nuevas habilitaciones.

La provincia adelantó que en las próximas semanas, de cara a la temporada de verano, se continuará con nuevas habilitaciones y renovaciones en Lamarque, Playas Doradas y Las Grutas.