spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, octubre 29, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Congreso reúne expertos y autoridades del sector turístico

TURISMO
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El 1º Congreso Provincial de Turismo, reprogramado para el 4 de noviembre, se realizará en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén.

El evento reunirá a intendentes, presidentes de comisiones de fomento, asociaciones intermedias, prestadores turísticos y referentes académicos, junto con especialistas de España, Brasil y distintas provincias argentinas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Turismo a través de NeuquénTur, busca fortalecer los vínculos entre los distintos actores del sector y generar un espacio de intercambio, reflexión y construcción colectiva.

Durante la jornada se ofrecerán capacitaciones, disertaciones y charlas magistrales con expertos nacionales e internacionales en marketing digital, inteligencia artificial, promoción de destinos, gastronomía, turismo sostenible y trabajo en equipo.

Entre las actividades destacadas:

  • 9:30: Rafael Comim Chiner (España) disertará sobre “Inteligencia Artificial para mejorar el ecosistema de su empresa”.
  • 11:00: Erick Goldschmidt (Brasil) presentará Promoción de destinos, basado en su experiencia en YouTube para captar clientes.
  • 13:00: Helena Havrylets abordará el turismo sostenible con “Relatos que inspiran de la acción a la comunicación efectiva en sostenibilidad”.
  • 14:00: Juan Lucero (Salta) hablará de gastronomía y cultura local.
  • 15:30: Juan Bautista Segonds (Buenos Aires) ofrecerá una charla de trabajo en equipo.
  • 17:00: Cierre con la reunión del Consejo Provincial de Turismo.

Quienes deseen asistir deberán completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: Inscripción Congreso de Turismo.

Previous article
Guardaparques intensifican los operativos en Huechulafquen y Curruhue
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Río de Janeiro vive jornada de violencia sin precedentes

INTERNACIONALES 0
Río de Janeiro vivió este martes una jornada de...

Patricia Bullrich anticipa proyecto de ley contra violencia intrafamiliar

NACIONALES 0
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,...

Cyber Monday 2025: consejos para evitar fraudes digitales

ACTUALIDAD 0
El gobierno de Neuquén, a través de la Dirección...

Más leídos

Río de Janeiro vive jornada de violencia sin precedentes

INTERNACIONALES 0
Río de Janeiro vivió este martes una jornada de...

Patricia Bullrich anticipa proyecto de ley contra violencia intrafamiliar

NACIONALES 0
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,...

Cyber Monday 2025: consejos para evitar fraudes digitales

ACTUALIDAD 0
El gobierno de Neuquén, a través de la Dirección...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.