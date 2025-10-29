Congreso reúne expertos y autoridades del sector turístico

El 1º Congreso Provincial de Turismo, reprogramado para el 4 de noviembre, se realizará en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén.

El evento reunirá a intendentes, presidentes de comisiones de fomento, asociaciones intermedias, prestadores turísticos y referentes académicos, junto con especialistas de España, Brasil y distintas provincias argentinas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Turismo a través de NeuquénTur, busca fortalecer los vínculos entre los distintos actores del sector y generar un espacio de intercambio, reflexión y construcción colectiva.

Durante la jornada se ofrecerán capacitaciones, disertaciones y charlas magistrales con expertos nacionales e internacionales en marketing digital, inteligencia artificial, promoción de destinos, gastronomía, turismo sostenible y trabajo en equipo.

Entre las actividades destacadas:

9:30 : Rafael Comim Chiner (España) disertará sobre “ Inteligencia Artificial para mejorar el ecosistema de su empresa ”.

: Rafael Comim Chiner (España) disertará sobre “ ”. 11:00 : Erick Goldschmidt (Brasil) presentará Promoción de destinos , basado en su experiencia en YouTube para captar clientes.

: Erick Goldschmidt (Brasil) presentará , basado en su experiencia en YouTube para captar clientes. 13:00 : Helena Havrylets abordará el turismo sostenible con “ Relatos que inspiran de la acción a la comunicación efectiva en sostenibilidad ”.

: Helena Havrylets abordará el turismo sostenible con “ ”. 14:00 : Juan Lucero (Salta) hablará de gastronomía y cultura local .

: Juan Lucero (Salta) hablará de . 15:30 : Juan Bautista Segonds (Buenos Aires) ofrecerá una charla de trabajo en equipo .

: Juan Bautista Segonds (Buenos Aires) ofrecerá una charla de . 17:00: Cierre con la reunión del Consejo Provincial de Turismo.

Quienes deseen asistir deberán completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: Inscripción Congreso de Turismo.