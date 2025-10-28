Guardaparques intensifican los operativos en Huechulafquen y Curruhue

El Parque Nacional Lanín lleva adelante una serie de operativos de control y fiscalización en la Zona Centro, que comprende Huechulafquen, Curruhue y Escorial.

Las tareas son desarrolladas por Guardaparques, junto a personal de Gendarmería Nacional y Policía Rural de Neuquén, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes y la conservación del entorno natural.

Desde la Intendencia informaron que estos controles se realizan de forma constante y preventiva, con el fin de evitar situaciones que vulneren la normativa vigente o representen un riesgo ambiental.

Entre las infracciones más comunes se encuentran el ingreso con mascotas, la extracción de productos forestales sin autorización y el uso de fuego en áreas no habilitadas.