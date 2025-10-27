Lujo en la Patagonia: llega la Cavalcade Adventure a Bariloche

Bariloche se prepara para un evento de lujo: una caravana de más de 70 autos Ferrari recorrerá las rutas patagónicas del 16 al 24 de noviembre en el marco de la Cavalcade Adventure, una travesía internacional exclusiva para clientes de la marca italiana.

El icónico hotel Llao Llao será uno de los principales puntos del recorrido, donde se alojarán los conductores y acompañantes provenientes de más de 10 países. En total participarán unas 120 personas, con un gasto estimado de 100 mil dólares por inscripto, lo que representará un fuerte impacto turístico y económico para la región.

El circuito incluye tramos por los Siete Lagos, El Calafate y Ushuaia, combinando paisajes únicos, lujo y aventura.

El evento fue declarado de interés turístico nacional y consolida a la Patagonia argentina como escenario elegido para actividades internacionales de alto nivel.