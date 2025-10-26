Último día para inscribirse al sorteo de estadías del ISSN

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informó que este domingo 26 de octubre a las 23.59 vence el plazo de inscripción para los afiliados titulares que deseen participar del sorteo de estadías de verano en los complejos del organismo ubicados en Las Grutas y Villa La Angostura.

El sorteo se realizará el miércoles 5 de noviembre a las 12.30, con transmisión en vivo a través del sitio web de Lotería La Neuquina y certificación por Escribano Público, con el fin de garantizar transparencia y equidad entre los postulantes.

Las inscripciones se realizan en la Oficina Virtual (SAU) del ISSN, donde los afiliados pueden anotarse para ambos destinos. Los períodos establecidos son de 5 noches en Las Grutas (desde el 28 de diciembre de 2025) y 3 noches en Villa La Angostura (desde el 23 de diciembre de 2025).

Los sorteados deberán confirmar sus estadías entre el 20 de noviembre y el 12 de diciembre, de forma presencial en Turismo ISSN (Buenos Aires 1103) o por WhatsApp a los números 299 4201617, 299 6341774 o 299 5114806.

Más información está disponible en las delegaciones del ISSN, la Coordinación de Turismo en Neuquén capital o las redes oficiales del organismo.