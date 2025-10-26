spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
domingo, octubre 26, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Preventa del chivito neuquino: precios y formas de pago para la fiesta de Chos Malal

TURISMO
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La ciudad de Chos Malal ya habilitó la venta anticipada de chivitos para la próxima Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, uno de los eventos más convocantes del norte neuquino.

De acuerdo con FM Patagonia, los animales son de veranada, pesan entre 12 y 14 kilos y provienen de campos de la zona cordillerana.

Precios oficiales:

  • Chivo entero + ensalada y pan: $250.000
  • Medio chivo + ensalada y pan: $150.000
  • Porción de chivo + ensalada y pan: $60.000

Los pagos pueden realizarse por Mercado Pago o a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN). Desde la organización señalaron que se trata de valores de venta anticipada y advirtieron que se espera alta demanda por el tradicional chivito neuquino.

Previous article
Turismo en la cordillera: Pilo Lil tendrá su propio parador sobre la ruta escénica 23
Next article
Último día para inscribirse al sorteo de estadías del ISSN
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Último día para inscribirse al sorteo de estadías del ISSN

TURISMO 0
El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informó...

Voto válido: cuáles son los documentos habilitados y cuáles no

NACIONALES 0
La Justicia Electoral recordó que solo se podrá votar...

Detienen a un hombre por estafar con un cheque falso una compra de $10 millones

NEUQUÉN 0
Un operativo del Departamento Delitos Económicos permitió detener a...

Más leídos

Último día para inscribirse al sorteo de estadías del ISSN

TURISMO 0
El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informó...

Voto válido: cuáles son los documentos habilitados y cuáles no

NACIONALES 0
La Justicia Electoral recordó que solo se podrá votar...

Detienen a un hombre por estafar con un cheque falso una compra de $10 millones

NEUQUÉN 0
Un operativo del Departamento Delitos Económicos permitió detener a...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.