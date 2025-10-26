Preventa del chivito neuquino: precios y formas de pago para la fiesta de Chos Malal

La ciudad de Chos Malal ya habilitó la venta anticipada de chivitos para la próxima Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, uno de los eventos más convocantes del norte neuquino.
De acuerdo con FM Patagonia, los animales son de veranada, pesan entre 12 y 14 kilos y provienen de campos de la zona cordillerana.
Precios oficiales:
- Chivo entero + ensalada y pan: $250.000
- Medio chivo + ensalada y pan: $150.000
- Porción de chivo + ensalada y pan: $60.000
Los pagos pueden realizarse por Mercado Pago o a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN). Desde la organización señalaron que se trata de valores de venta anticipada y advirtieron que se espera alta demanda por el tradicional chivito neuquino.