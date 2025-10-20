Turismo en la cordillera: Pilo Lil tendrá su propio parador sobre la ruta escénica 23

La localidad de Pilo Lil avanza en un cambio clave con la construcción de un parador turístico, en el marco de la pavimentación de la ruta provincial 23, que conecta el Paso Pino Hachado con Junín de los Andes. El proyecto, que ya alcanzó un 85% de avance, busca potenciar el desarrollo económico y sumar a la zona al circuito de la ruta recientemente declarada escénica por su valor ambiental, cultural y turístico.

La obra contempla una superficie de 225 metros cuadrados y se ejecuta en dos etapas. La primera incluye salón principal, cocina, sanitarios y área de atención al público; mientras que la segunda prevé oficinas, baños adicionales, sala de espera y un sector semi-cubierto.

Ubicada a la vera del río Aluminé, Pilo Lil se perfila como un punto estratégico para actividades como pesca, senderismo, rafting, flotadas y turismo rural. El parador busca convertirse en la puerta de entrada para quienes recorran la ruta 23, que también une a Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé.