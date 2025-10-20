spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, octubre 20, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Turismo en la cordillera: Pilo Lil tendrá su propio parador sobre la ruta escénica 23

TURISMO
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La localidad de Pilo Lil avanza en un cambio clave con la construcción de un parador turístico, en el marco de la pavimentación de la ruta provincial 23, que conecta el Paso Pino Hachado con Junín de los Andes. El proyecto, que ya alcanzó un 85% de avance, busca potenciar el desarrollo económico y sumar a la zona al circuito de la ruta recientemente declarada escénica por su valor ambiental, cultural y turístico.

La obra contempla una superficie de 225 metros cuadrados y se ejecuta en dos etapas. La primera incluye salón principal, cocina, sanitarios y área de atención al público; mientras que la segunda prevé oficinas, baños adicionales, sala de espera y un sector semi-cubierto.

Ubicada a la vera del río Aluminé, Pilo Lil se perfila como un punto estratégico para actividades como pesca, senderismo, rafting, flotadas y turismo rural. El parador busca convertirse en la puerta de entrada para quienes recorran la ruta 23, que también une a Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé.

Previous article
El Parque Nacional Lanín lanzó el voluntariado 2025/2026
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

“Cabeza en alto muchachos”, el mensaje de Messi para los juveniles

DEPORTES 0
La Selección Argentina Sub-20 perdió este domingo la final...

Cómo evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti

SALUD 0
Con la cercanía del verano y el aumento de...

Gendarmería detectó drogas y dinero en Ruta 22

POLICIALES 0
Durante la madrugada de ayer, personal del Escuadrón 68...

Más leídos

“Cabeza en alto muchachos”, el mensaje de Messi para los juveniles

DEPORTES 0
La Selección Argentina Sub-20 perdió este domingo la final...

Cómo evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti

SALUD 0
Con la cercanía del verano y el aumento de...

Gendarmería detectó drogas y dinero en Ruta 22

POLICIALES 0
Durante la madrugada de ayer, personal del Escuadrón 68...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.