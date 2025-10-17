Retienen más de 30 autos por transporte ilegal

La Municipalidad de Neuquén informó que en los últimos días se retuvieron más de 30 autos por prestar servicio de transporte de pasajeros sin la autorización correspondiente.

Los operativos estuvieron a cargo de la Dirección de Tránsito, que intensificó los controles para detectar vehículos particulares que trabajan con aplicaciones no habilitadas.

Según se precisó, esas plataformas no registradas serán sancionadas y los rodados incautados de manera inmediata. En paralelo, los taxis y remises habilitados continúan operando bajo la normativa vigente.

El municipio indicó que la medida busca ordenar el sistema de transporte y prevenir la competencia desleal en el sector.