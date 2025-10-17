spot_img
viernes, octubre 17, 2025
Retienen más de 30 autos por transporte ilegal

Redacción
La Municipalidad de Neuquén informó que en los últimos días se retuvieron más de 30 autos por prestar servicio de transporte de pasajeros sin la autorización correspondiente.

Los operativos estuvieron a cargo de la Dirección de Tránsito, que intensificó los controles para detectar vehículos particulares que trabajan con aplicaciones no habilitadas.

Según se precisó, esas plataformas no registradas serán sancionadas y los rodados incautados de manera inmediata. En paralelo, los taxis y remises habilitados continúan operando bajo la normativa vigente.

El municipio indicó que la medida busca ordenar el sistema de transporte y prevenir la competencia desleal en el sector.

Modernizan paradas de colectivos con 24 refugios nuevos
