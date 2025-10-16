Modernizan paradas de colectivos con 24 refugios nuevos

La ciudad de Neuquén incorporó 24 nuevas garitas de colectivos en distintos barrios para mejorar la espera de los pasajeros del transporte público.

Las estructuras, que requirieron una inversión de 129 millones de pesos, cuentan con asientos y espacios adaptados para personas en silla de ruedas. Veinte son de tres módulos y cuatro de cuatro módulos, destinadas a zonas con mayor flujo de usuarios.

La primera garita se colocó en la esquina de Buenos Aires y Leloir, frente a la Universidad Nacional del Comahue. Los barrios beneficiados incluyen San Lorenzo, Bouquet Roldán, Parque Industrial, Belgrano y Limay, entre otros.

Las autoridades adelantaron que ya se estudian nuevas incorporaciones para ampliar la red de refugios en otras paradas de la ciudad.