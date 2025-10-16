spot_img
jueves, octubre 16, 2025
Multas para quienes bloqueen rampas y espacios reservados

LA CIUDAD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Estacionar en una rampa para personas con discapacidad o bloquear un espacio reservado dejará de pasar desapercibido en Neuquén capital. Desde ahora, los vecinos podrán denunciar estas infracciones con solo tomar una foto y enviarla a través de la aplicación Neuquén Accesible, una herramienta municipal que promueve el control ciudadano y la conciencia urbana.

La concejal Victoria Fernández explicó que la iniciativa busca facilitar la participación vecinal y aplicar sanciones a quienes obstaculizan la accesibilidad. “No es solo una falta de tránsito, sino una muestra de desaprensión hacia quienes necesitan esos espacios”, sostuvo.

La aplicación también permitirá reportar otras obstrucciones peatonales, como vehículos estacionados en veredas o materiales de obra que bloquean el paso. “Son situaciones que afectan a personas con discapacidad, pero también a embarazadas y adultos mayores”, agregó Fernández.

Las denuncias llegarán de forma inmediata a los juzgados municipales, que aplicarán las multas correspondientes. Desde el Concejo Deliberante remarcaron que el objetivo no es solo castigar, sino sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de respetar los espacios de accesibilidad.

Redacción
Redacción

