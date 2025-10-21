El Concejo Deliberante analiza dos nuevos proyectos de ordenamiento municipal

La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante analiza dos proyectos que podrían incorporarse al ordenamiento municipal en las próximas sesiones.

Uno de ellos, impulsado por el bloque del MPN, propone la creación del Registro Municipal de Control Colaborativo, orientado a sumar vecinos interesados en participar en tareas de promoción, vigilancia y acompañamiento relacionadas con la gestión de residuos y la limpieza urbana.

Según sus autores, la iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana y mejorar las políticas ambientales locales, promoviendo un trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad.

En paralelo, tomará estado parlamentario un proyecto presentado por el bloque Fuerza Libertaria, que establece como requisito para ocupar cargos de conducción municipal no poseer adicciones a drogas ni sustancias ilegales.

La propuesta fue modificada para evitar que implique una prohibición directa y, en su lugar, plantea la adhesión a la Ley Provincial vigente sobre consumo problemático y aptitud para ejercer funciones públicas, con el objetivo de garantizar idoneidad y responsabilidad en la gestión estatal.