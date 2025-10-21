spot_img
martes, octubre 21, 2025
Retoman el operativo nocturno de limpieza en la Avenida Mosconi

LA CIUDAD
El municipio de Neuquén retoma esta noche el operativo nocturno de limpieza sobre la Avenida Mosconi (ex Ruta 22), luego del grave incidente ocurrido la semana pasada, cuando un conductor alcoholizado embistió a una inspectora de tránsito y destrozó tres motos oficiales.

La tarea comenzará a las 22 y se extenderá hasta las 3 de la madrugada, con la participación de 70 empleados municipales y maquinaria pesada. El tramo abarca desde calle Leguizamón hasta O’Connor, según el nivel de residuos detectado.

Desde el área de Limpieza Urbana remarcaron que se trata de una labor clave para mantener despejadas las principales arterias y garantizar la seguridad de los conductores. Además, solicitaron precaución al circular, especialmente ante las señalizaciones y balizas.

El choque que originó la suspensión temporal del operativo ocurrió el martes pasado: un conductor con 1,63 gramos de alcohol en sangre arrolló a una inspectora e intentó escapar, pero fue detenido y se le secuestró el vehículo.

Tuvimos mucha suerte de que no hubo víctimas fatales”, destacaron desde el municipio, que adelantó que se iniciará una causa penal por los daños ocasionados.

