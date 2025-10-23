spot_img
jueves, octubre 23, 2025
El Concejo Deliberante analiza proyectos ambientales y de planificación urbana

LA CIUDAD
Redacción
La Comisión de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad del Concejo Deliberante trató esta semana nuevos proyectos relacionados con el cuidado ambiental y la planificación urbana sostenible.

Uno de los expedientes, presentado por el Bloque Pluralistas, propone declarar de Interés Municipal la preservación de árboles con más de 60 años, siempre que no representen riesgo según informes técnicos. La iniciativa alcanza ejemplares ubicados en espacios públicos y privados, con el fin de proteger el arbolado histórico de la ciudad.

También se analizó una propuesta del bloque Juntos por la Vida, que impulsa el programa “Plazas Vivas: Circuito de Parques y Plazas con Identidad Barrial”, orientado a resaltar la diversidad natural y cultural de los barrios y fortalecer el sentido de pertenencia comunitaria.

Por último, el mismo bloque presentó un proyecto para crear Corredores Polinizadores Urbanos, con el objetivo de favorecer el hábitat de abejas, mariposas y colibríes, y contribuir al equilibrio ecológico en zonas urbanas.

Previous article
Retoman el operativo nocturno de limpieza en la Avenida Mosconi
Redacción
