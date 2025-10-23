spot_img
jueves, octubre 23, 2025
La Municipalidad habilita un nuevo espacio deportivo en Hi.Be.Pa

LA CIUDAD
Redacción
La Municipalidad de Neuquén inaugurará este lunes, a las 15, el nuevo polideportivo del barrio Hi.Be.Pa, un Salón de Usos Múltiples (SUM) de más de 450 metros cuadrados, cerrado y calefaccionado, que servirá para actividades deportivas y recreativas destinadas a niños, adolescentes y vecinos.

El lugar, que antes funcionaba como un playón al aire libre, fue completamente transformado en un moderno espacio cubierto gracias a una inversión municipal superior a 500 millones de pesos.

El edificio cuenta con la superficie de una cancha de básquet, estructura metálica, cerramientos de chapa, aberturas de aluminio, piso técnico y pintura completa. Está equipado con materiales para distintas disciplinas y será gestionado por el área de Deporte municipal, siguiendo el modelo de otros centros barriales.

El nuevo polideportivo permitirá que los vecinos de Hi.Be.Pa realicen actividad física sin tener que trasladarse al centro y beneficiará también a zonas cercanas como Gran Neuquén Sur, Valentina Norte Rural, Cuenca XV, Esfuerzo y Gran Neuquén Norte.

La obra, iniciada en 2014 como un simple playón impulsado por el vecinalista Miguel Figueroa, se consolidó como un espacio central de encuentro y recreación. Tras la inauguración, el municipio iniciará actividades deportivas de manera inmediata.

