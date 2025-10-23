spot_img
jueves, octubre 23, 2025
Concejo Deliberante analiza proyectos y el Presupuesto 2026

LA CIUDAD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Concejo Deliberante de Neuquén, presidido por el concejal José Luis Artaza, realizó una sesión de la comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas para avanzar en el tratamiento de distintos proyectos y solicitudes vecinales.

Entre los temas abordados, se evaluó un caso particular relacionado con patentes de rodados, que tras un análisis con las áreas municipales pertinentes, se resolvió considerando la situación económica del solicitante y los requisitos del Municipio. Este proyecto pasará a Estado Parlamentario en la próxima sesión ordinaria.

Asimismo, se definió un cronograma para el Presupuesto 2026, que incluirá la participación de funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo durante noviembre, con el fin de analizar partidas y planificar los recursos del próximo año.

La Municipalidad habilita un nuevo espacio deportivo en Hi.Be.Pa
Redacción
Redacción

