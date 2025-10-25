El municipio coordina transporte y sedes para las Colonias 2025

La Secretaría de Vinculación Estratégica de Neuquén inició la coordinación logística de las Colonias de Vacaciones de Verano 2025, que se realizarán entre enero y la primera quincena de febrero.

El objetivo principal de estas reuniones es garantizar el servicio de transporte que permitirá el traslado de más de 6.500 niños hacia las distintas sedes donde se desarrollarán las actividades recreativas.

Desde el área municipal explicaron que este trabajo anticipado busca asegurar que cada sede cuente con colectivos disponibles, recorridos definidos y horarios adecuados.

Las colonias incluirán propuestas deportivas, culturales y recreativas, además de acompañamiento alimentario, con participación gratuita para niños de diversos barrios de la ciudad.