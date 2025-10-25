spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, octubre 25, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

El municipio coordina transporte y sedes para las Colonias 2025

LA CIUDAD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Secretaría de Vinculación Estratégica de Neuquén inició la coordinación logística de las Colonias de Vacaciones de Verano 2025, que se realizarán entre enero y la primera quincena de febrero.

El objetivo principal de estas reuniones es garantizar el servicio de transporte que permitirá el traslado de más de 6.500 niños hacia las distintas sedes donde se desarrollarán las actividades recreativas.

Desde el área municipal explicaron que este trabajo anticipado busca asegurar que cada sede cuente con colectivos disponibles, recorridos definidos y horarios adecuados.

Las colonias incluirán propuestas deportivas, culturales y recreativas, además de acompañamiento alimentario, con participación gratuita para niños de diversos barrios de la ciudad.

Previous article
Concejo Deliberante analiza proyectos y el Presupuesto 2026
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Argentina jugará un amistoso frente a Angola en noviembre

DEPORTES 0
La Selección argentina confirmó que disputará un único amistoso...

Veda electoral y funcionamiento de las escuelas y centros de votación

NACIONALES 0
Este domingo 26 de octubre, los argentinos votarán para...

Las escuelas neuquinas abrirán con normalidad el lunes posterior a las elecciones

NEUQUÉN 0
El Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó que el...

Más leídos

Argentina jugará un amistoso frente a Angola en noviembre

DEPORTES 0
La Selección argentina confirmó que disputará un único amistoso...

Veda electoral y funcionamiento de las escuelas y centros de votación

NACIONALES 0
Este domingo 26 de octubre, los argentinos votarán para...

Las escuelas neuquinas abrirán con normalidad el lunes posterior a las elecciones

NEUQUÉN 0
El Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó que el...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.