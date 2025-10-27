spot_img
lunes, octubre 27, 2025
Reválida de guardavidas: el domingo en el Balneario Valentina

La Municipalidad de Neuquén confirmó que el Balneario Valentina será sede de la reválida anual de guardavidas, programada para el domingo 2 de noviembre desde las 11 de la mañana. El evento contará con largadas programadas para quienes completaron la preinscripción a través de Muni EXPRESS en la web municipal.

La prueba evaluará las aptitudes físicas y técnicas de los participantes, con un recorrido de 581 metros de nado, cambios de velocidad, ejercicios de rescate en aguas abiertas y una instancia de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El operativo de seguridad estará a cargo de Prefectura Naval Argentina, la Cruz Roja Filial Neuquén y una ambulancia de Nach Salud, que supervisarán el desarrollo de la actividad.

La reválida es obligatoria para todos los guardavidas que trabajan en los balnearios de la ciudad y tiene como objetivo garantizar la máxima preparación y seguridad en las zonas de recreación del río Limay.

