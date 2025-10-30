spot_img
jueves, octubre 30, 2025
El Municipio de Neuquén acreditará este viernes los salarios con un aumento del 6,95%

LA CIUDAD
El Municipio de la ciudad de Neuquén informó que este viernes 31 de octubre, último día hábil del mes, se acreditarán los salarios correspondientes a los empleados municipales, con un incremento del 6,95% en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del trimestre julio-septiembre.

Desde la comuna indicaron que el pago se realizará con fondos propios, sin recurrir a asistencia financiera externa. Explicaron que esto responde al orden en las cuentas públicas y a la disponibilidad de recursos para cumplir con los compromisos salariales.

El aumento se enmarca en el acuerdo paritario firmado con el gremio Sitramune, que establece actualizaciones trimestrales según el IPC y se mantiene vigente hasta marzo de 2026.

La medida busca garantizar previsibilidad en el esquema salarial y mantener la sostenibilidad de las finanzas municipales.

