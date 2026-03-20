spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Precios en alza desplazan el consumo de carne vacuna

ECONOMÍA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El consumo de carne vacuna en Argentina cayó a su nivel más bajo en dos décadas, en un contexto de suba de precios por encima de la inflación y deterioro del poder adquisitivo.

Según un informe de la CICCRA, el consumo per cápita se ubicó en 47,3 kilos anuales en el promedio de los últimos doce meses a febrero, con una caída del 2,5%.

En términos absolutos, el consumo aparente alcanzó las 332.700 toneladas, lo que implica una baja del 13,8%, reflejando una contracción más profunda de la demanda.

El dato se explica en gran parte por la dinámica de precios: en febrero, la carne registró un aumento del 7,4% mensual, superando el índice general de inflación.

La aceleración de precios impacta directamente en el acceso, especialmente en los cortes tradicionales, y consolida un cambio en los hábitos de consumo.

El escenario combina ingresos reales debilitados, precios en alza y sustitución hacia otras proteínas, en un mercado históricamente central para la dieta argentina.

Previous article
Retiros voluntarios aceleran el ajuste en el sector público
Retiros voluntarios aceleran el ajuste en el sector público
Redacción
Redacción

Popular Articles