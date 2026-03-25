Neuquén licitará 15 áreas petroleras en agosto

Desde Houston, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que el próximo 19 de agosto la provincia iniciará la licitación de 15 áreas hidrocarburíferas con potencial en yacimientos no convencionales.

El proceso estará a cargo de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y forma parte de una estrategia para ampliar la actividad en Vaca Muerta y captar inversiones en el sector energético.

El mandatario indicó que se trabaja en un esquema legal orientado a mejorar la competitividad, en particular para proyectos vinculados al gas natural licuado (GNL).

En ese marco, se analiza la aplicación de una alícuota diferencial en regalías para este tipo de desarrollos.

Además, se evalúa reducir la carga sobre el metano y se confirmó que no se aplicará el impuesto a los Ingresos Brutos en etapas previas a la producción de GNL.

Las definiciones se dieron en el contexto de la participación de la delegación provincial en encuentros internacionales del sector energético.