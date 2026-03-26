El costo de la Canasta de Pascua creció 28% y anticipa cambios en el consumo

El costo de la Canasta de Pascua 2026 registró un aumento interanual del 28% en la ciudad de Neuquén, de acuerdo con un relevamiento del ACIPAN realizado entre el 20 y el 25 de marzo.

El informe, elaborado por el Observatorio Económico de la entidad, analiza la evolución de precios de productos representativos del consumo durante Semana Santa y se publica de manera consecutiva desde hace ocho años.

Entre los principales incrementos, el huevo de Pascua lideró las subas con un 42% interanual, seguido por el pescado (+23%), la rosca de Pascua (+16%) y el atún natural (+15%). El comportamiento del chocolate explicó buena parte del aumento general de la canasta.

El relevamiento se concentra en cuatro productos clave: huevo de Pascua, rosca de Pascua, atún natural y pescado, considerados indicadores del gasto estacional en estas fechas.

Desde ACIPAN señalaron que la variación del 28% refleja el impacto de la inflación en bienes de consumo típico, en especial en alimentos vinculados a celebraciones específicas.

El informe también destaca el crecimiento del costo como un factor que puede reconfigurar las decisiones de compra, en un contexto donde los hogares tienden a ajustar cantidades o sustituir productos por alternativas de menor precio.

La medición se inscribe en una dinámica más amplia de presión sobre los precios de alimentos, con impacto directo en el consumo, que continúa condicionado por la evolución de los ingresos.