La trucha neuquina gana mercados de alta exigencia

La trucha producida en Neuquén consolida su posicionamiento en mercados internacionales de alta exigencia, con foco en Estados Unidos, en un contexto de crecimiento sostenido del sector acuícola.

La empresa Idris SA participó recientemente en la feria Seafood Expo North America, realizada en Boston entre el 7 y el 9 de marzo, donde presentó su oferta ante compradores y referentes globales del rubro.

La producción local de salmónidos, principalmente trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), se caracteriza por desarrollarse en ambientes de alta calidad sanitaria, un factor que opera como ventaja competitiva en el comercio exterior y permite posicionar el producto dentro del segmento premium.

El esquema productivo se concentra en los embalses Alicurá y Piedra del Águila, sobre la cuenca del río Limay, donde funcionan centros de engorde. A la vez, localidades como Aluminé y Junín de los Andes alojan hatcheries dedicadas a la producción de ovas y alevinos, junto con plantas de procesamiento.

Actualmente, la provincia produce alrededor de 7.500 toneladas anuales, lo que representa entre el 80% y el 90% de la oferta nacional de salmónidos. La capacidad total estimada de los embalses alcanza las 27.000 toneladas, lo que marca un margen significativo de expansión.

Con un esquema productivo integrado, condiciones sanitarias diferenciales y presencia en ferias internacionales, la trucha neuquina se posiciona como un producto exportable con potencial de crecimiento sostenido.