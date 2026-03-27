Empleados de comercio acuerdan suba del 5% trimestral

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios acordó un nuevo incremento salarial con las cámaras empresarias del sector, que regirá entre abril y junio de 2026.

El entendimiento, alcanzado junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas, establece una suba del 5%, que se aplicará en forma escalonada.

El incremento se distribuirá en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, completando el ajuste previsto para el trimestre, en línea con esquemas recientes de negociación salarial del sector.

Además, se acordó el pago de un bono extraordinario de $120.000 para todas las categorías.

El convenio incorpora una instancia de seguimiento de la evolución económica, con el objetivo de ajustar las condiciones salariales ante eventuales variaciones del contexto.

El acuerdo alcanza a más de un millón de trabajadores en todo el país, dentro del convenio colectivo de la actividad, el más numeroso del sector privado.