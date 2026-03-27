Designan a Vauthier como director del Banco Central

El Gobierno nacional designó al economista Martín Vauthier como nuevo director del Banco Central de la República Argentina, en reemplazo de Federico Furiase.

La medida fue oficializada mediante los decretos 172 y 173/2026 publicados en el Boletín Oficial y rige desde marzo, aunque el nombramiento deberá ser ratificado por el Senado para su confirmación definitiva.

La salida de Furiase responde a su incorporación a la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, en el marco de una reconfiguración del equipo económico.

El nombramiento de Vauthier fue dispuesto “en comisión”, por lo que su continuidad quedará sujeta a la aprobación legislativa. En caso de ser confirmado, completará el mandato hasta septiembre de 2028.

Vauthier es un economista cercano al ministro de Economía Luis Caputo y, antes de su designación, integraba el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior.

En paralelo, se oficializaron otros cambios en áreas vinculadas a política económica, industria y energía, en el marco de ajustes en la estructura del equipo económico.