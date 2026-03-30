Neuquén acuerda con ANSES el envío de fondos previsionales

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó el decreto 423/2026 que ratifica el acuerdo con la ANSES para el envío de fondos destinados al sistema previsional provincial.

El convenio establece que el Estado nacional transferirá $48.000 millones en 12 cuotas mensuales de $4.000 millones, entre mayo de 2026 y abril de 2027, como anticipo a cuenta del resultado definitivo del sistema jubilatorio.

La medida se inscribe en el reclamo histórico por fondos que la Nación adeuda a la provincia desde la década de 1990, en el marco de las jurisdicciones que mantienen su caja previsional sin transferir.

El acuerdo incluye la realización de auditorías conjuntas entre la ANSES y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén para determinar el saldo final.

En ese contexto, el ministro de Economía, Guillermo Koenig, estimó que la deuda acumulada hasta 2025 supera los $350.000 millones, y consideró que el convenio representa un paso clave para avanzar en su cancelación.

El decreto también habilita al área económica provincial a realizar adecuaciones presupuestarias para garantizar la correcta aplicación de los fondos.