Retiros voluntarios aceleran el ajuste en el sector público

El Gobierno nacional avanza en una nueva etapa de su programa de ajuste con la ampliación de los retiros voluntarios en el sector público, una medida orientada a reducir la estructura estatal.

La iniciativa, que ya había sido aplicada al inicio de la gestión, se reactivó en 2026 en organismos como la ANSES, la Dirección Nacional de Vialidad y los medios públicos, con la posibilidad de extenderse a otras dependencias.

En el caso de ANSES, la Resolución 68/2026 estableció un esquema de “retiros de voluntad recíproca” con plazo de adhesión hasta el 5 de abril. El programa prevé una gratificación de hasta 80 millones de pesos y apunta a reducir unos 1800 puestos sobre una planta superior a 12 mil trabajadores.

En Vialidad, en tanto, ya se contabilizan más de 600 adhesiones sobre un total cercano a 5 mil empleados. En Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos S.E., con unos 2200 trabajadores, la proyección oficial estima entre 500 y 600 desvinculaciones.

El proceso es coordinado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, con seguimiento operativo del subsecretario Alejandro Tamer.

Desde el área sostienen que se trata de un mecanismo para mejorar la eficiencia del Estado, mediante acuerdos voluntarios y la revisión de estructuras consideradas duplicadas o sin función activa.

Según datos del INDEC, el empleo estatal se redujo en 64.648 puestos entre noviembre de 2023 y enero de 2026, lo que representa una caída del 18,8%.