YPF puso en marcha el Instituto Vaca Muerta

YPF puso en marcha en Neuquén el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM), en un acto encabezado por su presidente y CEO, Horacio Marín, junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck.

El proyecto apunta a resolver uno de los principales desafíos del sector: la falta de mano de obra calificada en la industria energética.

El centro funcionará en el Polo Tecnológico y está diseñado para formar entre 2.000 y 3.000 trabajadores por año, con programas intensivos enfocados en el segmento upstream, donde se concentra la mayor demanda operativa.

La iniciativa se inscribe en un contexto de fuerte expansión de Vaca Muerta, que elevó la actividad, pero también expuso limitaciones en la disponibilidad de perfiles técnicos.

El instituto cuenta con simuladores, laboratorios y talleres especializados, además de un pozo escuela, que permitirá prácticas en condiciones reales y mejorar la productividad desde el inicio.

Para la primera cohorte, se registraron más de 17.000 inscriptos, reflejando el interés que genera el sector.