Vaca Muerta sostiene la actividad mientras cae el consumo

El Informe de Coyuntura Económica 2025 de ACIPAN expone un escenario dual para Neuquén: expansión en el sector energético y el empleo, con señales de debilidad en el consumo.

Según el relevamiento del Observatorio Económico, las ventas en supermercados cayeron un 4,1% en términos reales durante 2025, una baja menor a la registrada a nivel nacional (-5,3%), lo que refleja una contracción del consumo, aunque con desempeño relativo más moderado.

En contrapartida, el complejo energético volvió a marcar el ritmo de la actividad. La producción de petróleo creció un 29,8% interanual, mientras que el gas registró una caída del 4%. El dato más relevante es el incremento del 35% en las fracturas hidráulicas, impulsado por la dinámica de Vaca Muerta.

El impacto del sector también se refleja en otras variables. El patentamiento de automóviles subió un 30%, aunque por debajo del promedio nacional (47,7%), lo que sugiere una recuperación parcial del consumo durable.

En términos fiscales, la recaudación provincial cayó un 0,6% real, una merma leve frente al descenso nacional (-1,8%).

El mercado laboral mostró una evolución positiva: el empleo privado formal creció un 2,1%, en contraste con la caída nacional (-1,4%), consolidando el efecto derrame del sector energético.

Otro indicador en expansión fue la conectividad: el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto Presidente Perón aumentó un 22,6%, muy por encima del promedio país (9,3%).

El informe agrega un dato clave: la suba del precio internacional del petróleo podría traducirse en ingresos adicionales cercanos a los 80 millones de dólares mensuales para la provincia en concepto de regalías, reforzando el peso del sector en las cuentas públicas.