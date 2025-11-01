Neuquén refuerza vínculos con Brasil en el desarrollo energético

El gobernador Rolando Figueroa encabezó en Río de Janeiro la firma de una Declaración Conjunta de Entendimiento entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén y el Consorcio GásBra SA, con el objetivo de impulsar la exportación de gas natural desde Vaca Muerta hacia Brasil.

El entendimiento busca fortalecer la integración energética regional y establecer mecanismos de producción, transporte y comercialización entre ambos países.

La firma se realizó durante la Offshore Technology Conference (OTC), uno de los principales encuentros internacionales del sector energético, que se desarrolla del 28 al 30 de octubre en la ciudad brasileña.

Según la Transportadora de Gas del Norte (TGN), el potencial de Vaca Muerta permitiría cubrir una demanda de entre 45 y 50 millones de metros cúbicos diarios, destinada principalmente al polo industrial de San Pablo.

Aunque el acuerdo tiene carácter no vinculante, establece un compromiso de cooperación técnica, inversión y sostenibilidad ambiental entre ambas partes.