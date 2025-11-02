spot_img
domingo, noviembre 2, 2025
Río Negro finalizó la última soldadura del oleoducto VMOS

ENERGIA
Redacción
La provincia de Río Negro celebró este sábado la finalización de la última soldadura automática del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en el ingreso a la Terminal Portuaria de Punta Colorada, cerrando una etapa clave de la obra energética más importante de las últimas décadas en Argentina.

El VMOS, con 437 kilómetros de extensión, conecta Allen con Punta Colorada, permitiendo que el petróleo de Vaca Muerta llegue por primera vez al Atlántico para su exportación. La obra, ejecutada por la UTE Techint–Sacde, implicó 76 cruces especiales, más de 200 equipos pesados, tres campamentos móviles y miles de trabajadores en distintas etapas.

En octubre, la UTE alcanzó un récord de 175 uniones y más de 4 kilómetros de avance en un solo día. El tramo final incluye soldaduras lineales y el cruce subterráneo del río Negro, previsto para diciembre de 2025. Se estima que las exportaciones comiencen en diciembre de 2026.

En su primera fase, el VMOS permitirá despachar 180.000 barriles diarios, con capacidad de ampliar hasta 550.000 barriles. El proyecto generará ingresos para la provincia superiores a U$S 1.000 millones en 13 años, además del Bono VMOS de U$S 60 millones destinado a salud, educación y seguridad.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que la obra “consolida un modelo de desarrollo compartido entre el Estado, las empresas, los gremios, los proveedores y los trabajadores” y afirmó que posiciona a **Río Negro en el corazón del crecimiento energético nacional”.

