jueves, octubre 23, 2025
EPEN y la UBA acuerdan cooperación en capacitación energética

ENERGIA
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) firmó un convenio marco de asistencia técnica y capacitación con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE).

El acuerdo, suscripto por el presidente del EPEN, Mario Moya, y el decano Leandro Vergara, busca fomentar la cooperación académica y profesional en temas del sector energético, mediante programas de formación, asesoramiento técnico y capacitación especializada para los equipos del organismo provincial.

Se creó una Unidad de Coordinación, integrada por representantes de ambas instituciones, responsable de la planificación, supervisión y evaluación de las actividades conjuntas.

Moya destacó que la iniciativa permitirá fortalecer al organismo mediante la actualización de conocimientos técnicos y jurídicos, además de consolidar alianzas estratégicas entre organismos públicos y privados. La medida se enmarca en los compromisos del reciente Congreso de Transición Energética, orientado a avanzar hacia un modelo energético sostenible.

Petroleros Privados firmó un acuerdo para ampliar la cobertura ante accidentes fatales
