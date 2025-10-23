spot_img
jueves, octubre 23, 2025
Petroleros Privados firmó un acuerdo para ampliar la cobertura ante accidentes fatales

ENERGIA
Redacción
1 min.lectura

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa firmó un acuerdo con las cámaras empresarias del sector para incorporar un seguro de vida colectivo obligatorio que beneficiará a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 644/12.

El nuevo artículo, denominado “Contención familia petrolera”, establece una cobertura económica para los casos de muerte o incapacidad total y permanente, tanto en ocasión del trabajo como en el trayecto entre el domicilio y el lugar de tareas.

El beneficio contempla una asignación mensual actualizada, equivalente al último salario bruto o el promedio de los últimos seis meses, y se mantendrá por cinco años desde el fallecimiento o la declaración de incapacidad. La prima será cubierta íntegramente por el empleador, sin afectar otros derechos o indemnizaciones.

El secretario general Marcelo Rucci destacó que el acuerdo “busca garantizar contención a las familias” y subrayó el carácter solidario de la medida. Además, señaló que la iniciativa demandó un largo trabajo técnico y legal y que fue posible gracias al diálogo con las cámaras empresarias.

Con esta medida, el Sindicato de Petroleros Privados refuerza su compromiso con la seguridad laboral y la protección familiar en una de las actividades más exigentes del país.

