El Gobierno adjudicó a TGS la ampliación del Gasoducto Perito Moreno

El Gobierno Nacional adjudicó a Transportadora Gas del Sur (TGS) las obras de ampliación del Gasoducto Perito Moreno, un proyecto clave que permitirá sumar 14 millones de metros cúbicos diarios de gas de Vaca Muerta, con una inversión cercana a 700 millones de dólares. La iniciativa busca reducir las importaciones de combustibles y generar un ahorro superior a 700 millones de dólares anuales.

El plan contempla nuevos tramos entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), tres plantas compresoras de 90.000 HP y tareas complementarias en el sistema de TGS. Con su puesta en marcha, la capacidad total del gasoducto pasará de 21 a 35 millones de metros cúbicos diarios, lo que mejorará el abastecimiento al GBA y al Litoral, bajará los costos energéticos y fortalecerá la producción nacional de gas.

La ampliación también impulsará la perforación de unos 20 pozos adicionales en Vaca Muerta, junto con 450 millones de dólares en nuevas inversiones en infraestructura. Según la Secretaría de Energía, el proyecto representa “un paso fundamental para consolidar el desarrollo energético del país y asegurar un suministro competitivo para hogares e industrias”.

TGS fue la única oferente en el proceso y su propuesta fue evaluada como técnicamente sólida y económicamente conveniente. La empresa percibirá USD 0,69 por millón de BTU, monto que incluye recuperación de inversión, operación y mantenimiento, además de una rentabilidad razonable durante la concesión.

La resolución oficial establece que TGS se hará cargo de la ejecución, financiamiento y operación del sistema, y deberá presentar garantías en dólares y firmar los contratos de Reserva de Capacidad y Operación y Mantenimiento. El proyecto refuerza la política nacional de impulso al sector privado en obras de infraestructura energética bajo esquemas de financiamiento propio y supervisión estatal.