Horacio Marín: energía más barata y productividad con GNL y Vaca Muerta

En el 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, destacó la importancia de la energía argentina como motor de competitividad para la industria nacional.

Marín aseguró que los próximos años traerán energía más barata, productividad y alianzas estratégicas, y defendió el megaproyecto de gas natural licuado (GNL) firmado con la petrolera italiana ENI. Según el ejecutivo, la combinación de Vaca Muerta, tecnología avanzada y disciplina operativa permitirá alcanzar niveles de eficiencia sin precedentes.

El CEO enfatizó que YPF busca impulsar un ecosistema de empresas competitivas, no controlar todo el mercado, y destacó ejemplos concretos de eficiencia lograda con talento local. Además, anunció la expansión del Instituto Vaca Muerta para profesionalizar operarios y elevar los estándares de seguridad, productividad y eficiencia.

El megaproyecto de GNL contempla inversiones por u$s48.000 millones en infraestructura, producción y licuefacción, con la perforación de unos 800 pozos, muy por encima de los 150 actuales. Marín proyectó que, gracias a estos avances, Argentina puede convertirse en proveedor global de gas con precios competitivos y un ecosistema industrial fortalecido.