El gas natural llegará a Villa del Nahueve y Bella Vista

La empresa Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa) avanza con la ampliación de la red de gas desde Cayanta hasta el puente del río Nahueve, donde se instaló una estación reguladora de presión (ERP) a la vera de la ruta provincial 43. El sistema permitirá llevar el servicio a los habitantes de Villa del Nahueve y Bella Vista.

El proyecto forma parte de la segunda etapa del plan de gasificación del Alto Neuquén, que busca extender el servicio a Camalón, Cayanta, Bella Vista y Las Ovejas, beneficiando a más de mil viviendas.

El gobernador Rolando Figueroa destacó que el plan busca garantizar el acceso al gas natural en todas las comunidades de la provincia. Señaló que las obras incluyen el sur neuquino y la ampliación del Gasoducto Cordillerano, cuya operación completa se espera para antes de mayo de 2026.