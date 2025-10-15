Pluspetrol cede participación y comienza proyecto con GeoPark

El gobernador Rolando Figueroa firmó este lunes el decreto 1270/25, que aprueba el acuerdo entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales y GeoPark Argentina S.A. para la Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) en el área Puesto Silva Oeste, en Vaca Muerta.

El decreto autoriza a Pluspetrol S.A. a ceder el 100% de su participación en la concesión de explotación y transporte de gas natural desde Puesto Silva Oeste hasta el gasoducto Neuba II a favor de GeoPark. La empresa conformará una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para desarrollar el proyecto, que contempla una concesión de 35 años y la autorización de transporte de gas asociada a la explotación no convencional.

El Plan Piloto prevé una inversión inicial de 14,5 millones de dólares en tres años, destinados a la perforación y puesta en producción de un pozo horizontal de 2.500 metros con 42 etapas de fractura. Si los resultados cumplen las metas, se podrían sumar hasta dos pozos adicionales.

GeoPark abonará además un Bono de Infraestructura de 4 millones de dólares, 362.500 dólares por Responsabilidad Social Empresaria y un aporte anual de 20.000 dólares para capacitación y fiscalización de la Subsecretaría de Energía e Hidrocarburos.

El decreto fue refrendado por los ministros Gustavo Medele y Guillermo Koenig, reforzando la estrategia provincial de atraer inversiones privadas y consolidar a Vaca Muerta como motor energético regional.