La Legislatura definirá el aval al fideicomiso del bypass de Añelo

La Legislatura de Neuquén volverá a sesionar el próximo 29 de octubre, tras las elecciones nacionales, con el tratamiento del proyecto que busca ratificar el fideicomiso de las petroleras destinado a financiar la construcción del bypass de Añelo.

La iniciativa, impulsada por Rolando Figueroa, apunta a dar respaldo jurídico a las empresas que invertirán en la obra, que será clave para aliviar el tránsito pesado en la zona de Vaca Muerta. Se trata de un mecanismo novedoso que busca vincular el aporte privado con proyectos de infraestructura a cambio de incrementar regalías.

El acuerdo establece la pavimentación de 51 kilómetros que unirán las rutas provinciales 8 y 17, con una inversión de 51 millones de dólares más IVA, administrados por TMF Trust Company Argentina SA.

Nueve compañías ya confirmaron su participación: YPF, Vista, Pluspetrol, PAE y Pampa aportarán 6,8 millones de dólares cada una, mientras que Tecpetrol, Total, Phoenix y Chevron sumarán 2,6 millones. Aún resta definir si Shell se incorporará con un aporte similar a las principales operadoras. La empresa tiene plazo hasta el 24 de octubre para resolverlo.

El fideicomiso tendrá un plazo de 18 meses para la ejecución completa del bypass, aunque antes deberá cumplir con un período de cuatro meses para los trabajos de ingeniería. En paralelo, la provincia avanza con la construcción de un tramo de 16,5 kilómetros de la Ruta 17, que debería estar terminado en junio de 2027.

El proyecto prevé que, una vez finalizada, la obra sea entregada al Ejecutivo provincial como donación con cargo, con la posibilidad de implementar un régimen de peaje en las rutas 8 y 17 para financiar mantenimiento y repago del fideicomiso.